Brera: tornano le domeniche gratis e arrivano didascalie 'inclusive'

C'è ancora bisogno di prenotare per accedere alla Pinacoteca di Brera, ma la capienza torna al cento per cento con la fine dello stato d'emergenza covid. E' stato detto in conferenza stampa, presentando anche le prossime iniziative, come nuove didascalie delle opere per pubblici più diversificati. L'accesso in Pinacoteca richiede ancora la mascherina (chiururgica o FFP2) mentre non c'è più bisogno del green pass e la rilevazione della temperatura non è più obbligatoria.

Didascalie inclusive

L'orario di apertura del museo è esteso dalle 8.30 alle 19.15 con ultimo ingresso alle 18. Le didascalie saranno interreligiose, scrite apposta dai rabbini Chava Koster e Lawrence Weschler, da Timothy Verdon e dal musulmano canadese Zehanat Khan. Le nuove didascalie appariranno accanto a opere di Carpaccio, Zenale, Palma il Vecchio e Foppa. E arrivano didascalie di tre artisti contempranei asiatici, sempre per una maggiore ricerca di diversi punti di vista. Gli autori sono il malese Chan Kok Hooi, l'indiano Bose Krishnamachari e il cinese Yang Fudong. Scriveranno didascalie di Lorenzetti, Morandi e Rembrandt. Infine, la didascalia di Natura morta con strumenti musicali di Baschenis sarà scritta dallo scrittore e fotografo Teju Cole. E, dal 28 aprile, in Pinacoteca sarà presente una nuova serie di didascalie dedicate alle cornici dei dipinti.

"No al turismo di massa"

"C'è stata una ripresa molto forte soprattutto della cittadinanza, Milano aveva 'fame' dopo due anni di covid di tornare e riappropriarsi del suo patrimonio", ha detto James Bradburne, direttore della Pinacoteca: "Quando scendo nelle sale vedo giovani e famiglie, una 'demografica' diversa, soprattutto milanese". Sul fronte turistico, mancano ora russi, cinesi e giapponesi. "Anche noi rimaniamo prudenti nonostante siano aumentate le libertà. Sappiamo tutti che il covid esiste ancora", ha concluso. E sempre sul turismo, Bradburne si è augurato che non riprenda il turismo di massa. "Dobbiamo porre attenzione - ha detto - sulle grandi virtù degli italiani come la creatività e la cultura e creare, produrre e trasformare invece di soltanto aprire le porte. Non ho mai creduto nel turismo di massa come motore della cultura".

Domeniche gratuite

A Brera torneranno le domeniche gratuite ad inizio del mese. Ma saranno comunque con prenotazione obbligatoria. "Abbiamo imparato che il sistema di prenotazione è prezioso e ci permette di non creare situazioni di affollamento che prima del covid erano spiacevoli e con il covid sono diventate pericolose", ha spiegato il direttore: "L'idea di gratuità per me va bene però non possiamo più permettere l'affollamento. L'affollamento non serviva a nessuno, il covid ci ha obbligato a sviluppare strumenti per fare in modo che nelle sale ci fosse sempre un'esperienza ottimale per tutti. L'affollamento delle domeniche pre covid era una delusione per tutti, anche per visitatori che venivano al museo ma si trovavano in un'esperienza museale non ottimale".