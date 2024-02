Domeniche a piedi e la metà delle auto in città: come cambierà Milano

Milano dichiara lotta allo smog. Palazzo Marino, come annunciato mercoledì in una lunga conferenza stampa dell'assessora all'ambiente Elena Grandi, ha intenzione di combattere seriamente la battaglia all'inquinamento. Tre le grandi misure all'orizzonte: il ritorno alle domeniche a piedi, un taglio - netto - alle macchine che circolano in città e più spazio - tanto spazio - alle biciclette e ai mezzi che non inquinano.

"Diciamo innanzitutto che sulla mobilità si deve agire. A Milano miriamo a ridurre del 50% entro il 2030 il trasporto privato su strada e rendere la città ciclopedonale entro il 2050", l'annuncio della Grandi. Al momento, "a Milano entrano più di 600.000 macchine tutti i giorni". Un problema, ha continuato Grandi, che "riguarda il trasporto pubblico su ferro e gli investimenti a livello nazionale e regionale, tutti indirizzati sul trasporto su gomma". "Se queste risorse fossero state investite sul trasporto su ferro, non avremmo impiegati del Comune che impiegano 2 ore e mezzo per tornare a casa. Senza contare che tutte queste macchine non sappiamo neanche dove parcheggiarle".

Quindi, parola d'ordine: agire. E il primo passo potrebbero essere le domeniche a piedi. "Stiamo facendo un bel ragionamento grazie anche ai nostri consiglieri comunali di Europa Verde, l’assessore Censi e il sindaco. Siamo in una fase di studio per capire come spalmarle e fare una sperimentazione di luoghi in cui a macchia di leopardo poter organizzare delle domeniche a piedi", ha annunciato l'assessora. "Non riducono in un giorno le polveri sottili - ha specificato Grandi -, ma hanno la funzione di trasformare la visione della città".

La Grandi ha anche più volte chiamato in causa la regione, a cui ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico sul tema smog. "Secondo noi il Move-In deve essere ridotto a livello regionale. Noi l’abbiamo già ridotto a livello comunale e stiamo valutando insieme all’assessore Censi e al sindaco come ridurlo ulteriormente", ha detto Grandi in merito alla possibilità di diminuire il chilometraggio da percorrere in città, concesso in deroga ai limiti di inquinamento di Area B e Area C, alle auto su cui è installata la scatola nera. E ancora, sempre con il pensiero rivolto al Pirellone: "Credo che non sia più tempo di dare incentivi a chi compra automobili diesel, a benzina e a combustione. In realtà forse non bisognerebbe dare gli incentivi proprio a nessuno".

Non solo auto, però. A livello comunale, l'amministrazione sta infatti valutando di introdurre misure per l'incentivazione di forme alternative di riscaldamento, come quello geotermico e fotovoltaico: "Da due anni non abbiamo più caldaie a gasolio a Milano. Dobbiamo ragionare sul grande potenziale di una città che galleggia sull'acqua. Stiamo lavorando con gli uffici, la direzione e altri assessorati su come incentivare la geotermia che sarà e dovrà diventare una risorsa".

L'assessore ha poi toccato anche la questione cantieri: "Penso alla clean construction, alle emissioni zero non solo sul costruito ma anche nel costruire". Insomma qualsiasi cosa per ridurre lo smog perché "il problema è troppo serio, c'è la gente che muore - ha concluso Grandi -. Ci sono i bambini con la bronchite cronica e gli anziani che muoiono 5 anni prima del dovuto. Di questa cosa noi dobbiamo farci carico".