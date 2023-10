A Milano apre "Donato con mollica o senza": troppa gente in coda, evento sospeso

Taglio del nastro con bagno di folla. E con "chiusura" quasi immediata per evitare problemi di ordine pubblico. Alle 18 di venerdì ha inaugurato a Milano il locale "Con mollica o senza", il primo punto vendita meneghino di Donato De Caprio, il salumiere titoker diventato un vero e proprio fenomeno sui social grazie ai video in cui si riprende mentre prepara i suoi panini - chiaramente "con mollica o senza" - nel negozio di Napoli.

Più di cinquecento persone si sono affollate fuori dal negozio di piazza Diaz attendendo l'inaugurazione, con tanto di buffet gratuito. I primi clienti sono arrivati più o meno a un'ora dall'apertura ufficiale e la coda è poi cresciuta man mano con il passare dei minuti. Alle 18 in punto il locale - aperto da De Caprio insieme all'imprenditore bergamasco Steven Basalari - è stato ufficialmente inaugurato, quando ormai le persone in coda erano circa 600.

Dopo meno di un'ora, però, le forze dell'ordine hanno dovuto sospendere l'evento - costringendo di fatto la salumeria a chiudere - perché la folla aveva invaso la strada impedendo la circolazione dei mezzi Atm e delle auto.

"Grazie a tutti quelli che sono venuti. Le forze dell'ordine ci hanno fatto sospendere con largo anticipo l'inaugurazione. Siete venuti in troppi", hanno provato a scherzare i due titolari. "Scusateci se non siamo riusciti a salutarvi tutti e a servirvi tutti. Avevamo preparato 5mila panini, pasticcini e taglio della torta - hanno continuato De Caprio e Basalari in una storia su Instagram -. Ma purtroppo non è stato possibile distribuire tutto in quanto appunto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico".