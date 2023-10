Fedez, e anche i carabinieri: si spinge per aumentare i donatori di sangue

Dopo l'appello di Fedez, è l’ora dei carabinieri, l’obiettivo è uno solo: sensibilizzare le persone perché vadano a donare sangue. Il Comando provinciale dei carabinieri di Milano e l’Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa per promuovere e sostenere assieme la donazione volontaria del sangue e di emoderivati.

L’accordo tende all’obiettivo solidaristico di raggiungere l’autosufficienza regionale e nazionale in materia di sangue ed emoderivati: condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e sicurezza in ambito trasfusionale.

Pertanto, l’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, grazie all’Associazione donatori “Ospedale Sacco Obiettivo Sangue (HSOS)” e dell’Associazione “Donatori Sangue Fatebenefratelli”, promuove la cultura e l’importanza della donazione di sangue, mettendo a disposizione proprie risorse umane e tecnologiche all’avanguardia.

I militari dell’Arma, che da sempre riconosce il valore solidaristico e sociale della donazione del sangue, quale atto di partecipazione alla vita delle comunità in favore delle quali opera, la sostiene e la promuove anche tra le proprie fila.

D’intesa con l’Asst, i carabinieri parteciperanno personalmente alla campagna per la donazione del sangue accedendo in modo ancor più agevole - tramite canali dedicati - alla visita di idoneità e alla successiva donazione di sangue presso gli ospedali “Sacco” e “Fatebenefratelli”. Una collaborazoione per salvare, ogni giorno, vite umane, sostenendo la donazione volontaria, gratuita ed anonima: atto concreto di solidarietà per la comunità.