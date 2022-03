Armani ha donato 500mila euro per i profughi ucraini

Giorgio Armani ha deciso di donare 500mila euro a Unhcr, l’organizzazione delle nazioni unite per i rifugiati, per l’assistenza e la protezione delle persone costrette a fuggire a causa della guerra in Ucraina. Soldi ma non solo, la società dello stilista - attraverso una nota - ha annunciato la donazione di capi di prima necessità che saranno distribuiti ai profughi attraverso la Comunità di Sant’Egidio, già presente e attiva nelle zone di confine.

Tutti i dipendenti di Armani potranno dare il loro contributo: l'azienda, infatti, adatto la possibilità al proprio personale di partecipare alle fasi di preparazione delle spedizioni.

Profughi Ucraini, Milano e la Lombardia si stanno attrezzando

Nel frattempo Milano e la Lombardia si stanno attrezzando per accogliere i profughi che stanno scappando dal paese invaso dalle forze armate russe. Per il momento è ancora chiaro quante persone arriveranno in Lombardia ma l'esecutivo guidato da Mario Draghi prevede che in tutta Italia si presenteranno circa un milione di persone.

Secondo alcune stime del Pirellone, tuttavia, potrebbero arrivare tra i 50 e i 100 mila. E la Lombardia si sta attrezzando: "Abbiamo iniziato a rimettere a posto, sanificandoli e rendendoli adatti a ricevere qualunque tipo di profugo, gli ex ospedali Covid - ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24 nella mattinata di venerdì 4 marzo -. Stiamo facendo un’analisi di tutte le case Aler che in questo periodo non sono state assegnate, e abbiamo ricevuto la disponibilità da grandi catene di alberghi e da Bed & Breakfast a dare una serie di immobili".

La Lombardia, inoltre, è pronta a riattivare i centri vaccinali per i profughi. L'Ucraina, infatti, è uno dei Paesi con il più basso tasso di vaccinazione contro il Covid: solo il 35% della popolazione è protetta contro la malattia.