Donati 65mila euro per i cani randagi di Milano

Una donazione da 65mila euro in favore di un progetto dedicato ai cani randagi di Milano: si chiama “Amici di strada, compagni di vita” l’iniziativa dell’associazione Save the Dogs. Il contributo è stato devoluto dalla Fondazione di comunità Milano per far crescere il progetto, copertura e potenzialità. “A Milano c’è una rete solida di aiuti per le persone vulnerabili ma, a oggi, non sono presenti servizi o progetti strutturati e continuativi di assistenza alle persone in condizioni di povertà che non sono in grado di provvedere ai propri animali”, si legge in una nota di Save the Dogs.

Da questo assunto è partita l’iniziativa due anni fa. I 65mila euro donati verranno spalmati su due anni e permetteranno all’associazione di raddoppiare il numero delle uscite in strada, dalle attuali quattro a otto al mese. Inoltre, Save the Dogs potrà mettere a punto un presidio fisso di assistenza con cadenza settimanale ed estendere gli interventi alle famiglie in gravi difficoltà economiche. Con questa iniziativa, tra il 2022 e il 2023 sono state aiutate 77 persone con i loro animali, attraverso kit con i beni di prima necessità, oltre che assistenza sanitaria, vaccinazioni, sterilizzazioni e impianti di microchip.

La prima unità di strada di Save the Dogs a Milano, nell’ambito del progetto “Amici di strada, compagni di vita”, è stato aperta nelle zone di Lambrate, San Babila, corso Europa, arco della Pace e darsena. “Dopo quasi due anni di operatività, ci siamo resi conto di trovarci di fronte ad un fenomeno ben più ampio, che non tocca solo le persone senza dimora. Lo dimostrano le storie degli utenti che abbiamo aiutato e l’aumento delle richieste di intervento che ci pervengono attraverso altre associazioni umanitarie attive sul territorio, che conoscono la nostra attività e con le quali facciamo rete”, ha commentato Sara Turetta, presidente della fondazione Save the Dogs Ets.