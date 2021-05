5 mila kg di pasta al Banco alimentare della Lombardia: la donazione delle squadre femminili di Milan e Inter

Le prime squadre femminili di Milan e Inter hanno donato cinquemila chili di pasta prodotti da La Molisana al Banco alimentare della Lombardia, a Muggiò (Mb). La pasta è marchiata Milan e Inter in parti uguali. La consegna è avvenuta da parte di una rappresentanza dei due team. Per il Milan, l'allenatore Maurizio Ganz, il suo vice Davide Cordone, la capitana Valentina Giacinti e Vero Boquete. Per l'Inter, l'allenatore Attilio Sorbi, la vice Simona Zani e le calciatrici Lisa Alborghetti e Yoreli Rincón.

Il simbolico "taglio del nastro" dell'iniziativa era avvenuto il 24 aprile, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, quando Giacinti e Alborghetti si sono scambiate le valigette di pasta. «Il nostro intento - afferma Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana - è sempre quello di tendere una mano e aiutare i meno fortunati. Abbiamo quindi coinvolto le prime squadre femminili del Milan e dell'Inter mettendo a disposizione il nostro prodotto, la pasta, un bene rifugio a lunga scadenza».

«Una risposta concreta alla grave emergenza alimentare generata dalla pandemia covid. Un gesto che è un grande goal nella rete della solidarietà necessaria per vincere il grande bisogno e le nuove povertà che stanno crescendo in particolare nella città di Milano e su tutto il territorio lombardo», commenta Marco Magnelli, direttore di Banco Alimentare della Lombardia. «Un club di calcio come il nostro non deve occuparsi solo di quello che succede in campo, ma è importante che sia veicolo per alimentare la solidarietà sul territorio. In questi casi si vedono i valori dello sport e, insieme all'Inter, siamo contenti di aver fatto squadra per essere a fianco di chi soffre», il commento di Mauro Tavola, partnership director di A.C. Milan. «L’impegno dell’Inter nei progetti di responsabilità sociale è costante e siamo orgogliosi di prendere parte a questa importante iniziativa. Aiutare concretamente chi ne ha bisogno è nella nostra storia e nei nostri valori, ancora di più in questo difficile momento storico», conclude Luca Danovaro, chief marketing officer di F.C. Internazionale Milano.