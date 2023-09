A Milano si dona sempre meno sangue (ed è un problema)

A Milano e in Lombardia calano i donatori di sangue, e questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Meno persone che scelgono di donare, in particolare pochi uomini tra i 36 e i 55 anni. In controtendenza, invece, il dato sulle fasce d’età più alte con gli anziani che donano di più. “In Lombardia siamo in regresso di circa il 15%”, afferma Renato Dal Compare, presidente dell’associazione Hsos (ospedale Sacco obiettivo sangue).

Sono questi i dati emersi durante l’incontro “Il ricambio generazionale nella donazione di sangue” organizzato dalla regione in collaborazione con Areu Lombardia e l’associazione Hsos (ospedale Sacco obiettivo sangue). A dare speranza sono i giovani, quelli tra i 26 e i 35 anni, che continuano a donare sangue, in particolare le donne.

Secondo quanto registrato da Avis, in Lombardia i soci iscritti sono quasi 270mila, di cui circa 10mila non risultano donatori. I dati di fine 2022 evidenziano circa 466mila donazioni nelle 659 strutture. La regione resta di gran lunga quella con il record di donazioni effettuate, dato da considerare anche in relazione alla densità di popolazione della Lombardia, prima per abitanti in Italia.

Il commento dell'assessore

Dare sostegno alla filiera, dalla donazione, al rilascio delle unità, fino alla produzione del plasma che serve alla lavorazione farmaceutica. “Credo che donare il sangue debba essere un dovere di ogni cittadino, perché fa parte dell’aiuto che si può dare alla collettività e fa parte degli aiuti che si possono dare alla nostra sanità e al welfare in generale, ma allo stesso tempo aiuta anche sé stessi - afferma Romano La Russa, assessore alla sicurezza e protezione civile della regione, presente all’incontro -. È indispensabile fare rete tra le istituzioni, quindi amministrazioni pubbliche, ospedali e associazioni di volontariato, perché altrimenti difficilmente si può raggiungere l’obiettivo di avvicinare quante più persone al fatto di donare liberamente il sangue”.