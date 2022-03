Esselunga ha raccolto 1 milione di euro per l'Ucraina

Esselunga ha già raccolto un milione di euro di donazioni per l'Ucraina grazie ai suoi clienti che hanno devoluto alla causa parte dei loro punti Fidaty; i fondi finiranno nel paese europeo colpito dal conflitto attraverso la Croce rossa.

"Un importante risultato che conferma la forte solidarietà dell’azienda e dei suoi clienti nei confronti della popolazione colpita dal conflitto", precisano dall'azienda di Pioltello che nei scorsi giorni aveva inviato alcuni tir carichi di cibo al confine con l'Ucraina.

La raccolta comunque non si ferma. Fino all’11 aprile i titolari di carte Fìdaty potranno continuare a dare il proprio contributo utilizzando i punti maturati: ogni 500 Punti Fìdaty che sceglieranno di destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro in beni di prima necessità e di primo soccorso. È possibile partecipare alla raccolta tramite la APP, il sito Esselunga e anche presso i negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti ricevono in omaggio una confezione di pasta Esselunga da 500 g di filiera 100% italiana.