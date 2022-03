Anche i partiti mobilitati per gli aiuti all'Ucraina

Ha avuto successo la raccolta di beni di prima necessità (alimentari e non solo) per l'Ucraina organizzata la settimana scorsa da alcuni partiti che, per la successiva consegna, si sono appoggiati ad un'associazione culturale molto attiva a Milano presso la comunità ucraina, complice la casuale vicinanza delle sedi.

La raccolta è stata effettuata su iniziativa di varie sigle: Associazione Enzo Tortora, Più Europa Milano, Volt Milano, Cellula Coscioni Milano e Uaar Milano. Il punto di raccolta è stato la sede della 'Tortora' in via Brusuglio 70 ad Affori, mentre ha collaborato l'associazione Ucraina Più Aps, con sede nella stessa via ma al civico 73. I beni sono stati portati durante il weekend del 6-7 marzo, proveniendo anche da altri punti raccolta precedenti. In totale sono stati raccolti circa settanta colli, tra pacchi e scatoloni, che sono stati poi caricati su alcune automobili e un furgone in direzione San Siro dove un pullman attendeva per andare in frontiera.

Sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, farina, carne in scatola) e poi pannolini, omogeneizzati, assorbenti, vari tipi di farmaci, mentre chi desiderava (o desidera) donare denaro può ancora farlo all'Iban di Ucraina Più (IT7500623001630000044098727) o con Paypal (ucrainapiu.milano@gmail.com).