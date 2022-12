A Milano una raccolta doni per i bambini e i ragazzi in difficoltà

Fare arrivare un regalo che sia un segno di attenzione e riguardo proprio per i minori che ne hanno più bisogno. Questo l'obiettivo della raccolta doni lanciata dalla Fondazione Somaschi in vista del Natale.

"Ricevere un dono atteso e desiderato significa sentirsi ascoltati, considerati, importanti per qualcuno - scrive la onlus che assiste le persone più fragili -. Ancora di più per quei bambini e ragazzi che vivono in strutture di accoglienza perché soli o vittime di situazioni familiari difficili. Per questo Fondazione Somaschi in vista del Natale lancia un appello alla generosità dei cittadini per gli oltre 200 minori che accoglie nelle sue case e comunità tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e Sardegna".

Gli educatori delle comunità hanno raccolto i desideri dei piccoli ospiti, creando delle 'liste dei desideri' su Amazon: tra i regali richiesti dai bambini e ragazzi ci sono macchinine, costruzioni, bambole e supereroi per i più piccoli, e palloni, giochi di società, abbigliamento e oggetti tecnologici per i più grandicelli. “A Natale ‘scartare’ non significa ‘escludere’, ma scoprire un dono. Dono per voi, per le vostre famiglie, per i vostri amici. Ancora di più per i nostri ragazzi”, dichiara padre Piergiorgio Novelli, presidente della Fondazione Somaschi.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente collegarsi al sito fondazionesomaschi.it/natale-solidale e scegliere il regalo che si vuole donare. In alternativa è possibile acquistare un dono a propria scelta e spedirlo o consegnarlo presso la sede di Milano della Fondazione Somaschi in piazza XXV Aprile 2 entro il 22 dicembre. Per info: 02 62911975, donatori@fondazionesomaschi.it