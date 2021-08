"Donnarumma ingrato bastar**, stai attento quando giri per Milano": insulti e minacce al calciatore

"Donnarumma ingrato bastar** fai più schifo di Leonardo" e "Donnarumma noi gli infami non li dimentichiamo... Stai attento quando girerai per Milano". È quanto si legge sugli striscioni affissi al ritrovo degli ultrà del Milan a Milanello, prima della partita contro il Cagliari, in programma domenica sera a San Siro.

All'ex portiere rossonero, ora al Paris Saint-Germain, oltre agli insulti sono state rivolte anche minacce da parte di alcuni tifosi mossi dalla delusione per il suo addio al Milan.

Dopo il triste esordio con i manifesti a esprimere la rabbia per quello che dagli ultrà viene letto come un tradimento da parte di Donnarumba, la festa alla vigilia del match domestico è proseguita con un corteo lungo il viale che porta all'entrata di Milanello tra bandiere e accessori rigorosamente rossoneri.