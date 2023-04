A Milano dopo il covid trovare lavoro è più difficile per le donne

Nel post pandemia aumenta il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro. A dirlo il report dell'Osservatorio mercato del lavoro sulla città metropolitana di Milano, elaborato su dati Istat e del registro degli avviamenti al lavoro dipendente, del 2022.

Le donne più in difficoltà dopo la pandemia

Finita l'emergenza covid, evidenzia lo studio, si è registrato un calo della disoccupazione, ma solo tra gli uomini. Dai dati Istat, infatti, si legge come le donne senza lavoro siano addirittura in aumento. Il particolare, la forbice tra uomini e donne disoccupati in cerca di lavoro, nel 2022, è ampia due volte tanto. Se all'epoca dei lockdown il tasso di disoccupazione si era innalzato per tutti, la ridiscesa post covid riguarda solo il mondo degli uomini. I numeri dicono che nel 2022 la disoccupazione maschile ha toccato un minimo storico (37mila persone), mentre nello stesso anno quella femminile, che era molto diminuita nel 2020 rispetto al biennio precedente, è praticamente tornata ai livelli pre pandemici (48mila persone).

In generale, nel 2022 a Milano e hinterland sono diminuiti i disoccupati di entrambi i generi, ma questo trend è stato sempre maggiormente positivo per gli uomini, che l'anno scorso hanno recuperato 23mila lavori retribuiti, a fronte dei soli 11mila ottenuti dalle donne. La stessa tendenza, positiva solo per il genere maschile, si evidenzia dai dati Istat riferiti al quadriennio 2019-2022, che fotografano un 'disagio occupazionale' (la somma algebrica degli indici di minor occupazione e maggiore disoccupazione) in riduzione sia per i lavoratori che per le lavoratrici, ma con un miglioramento più netto per i primi (anche se le donne partivano con un maggiore svantaggio).

Gender gap e segregazione di genere

Prima della pandemia, non c'era un disequilibrio tra generi e, anzi, nel 2019 erano le donne a trovare più facilmente impiego. Quanto agli ambiti dove sono le lavoratrici a essere la maggioranza, si va da quello della cura e dell'accudimento domestico (badanti e colf all'80,3%) alla sanità (infermiere e Oss al 75,2%), passando per l'istruzione (71,6%). I due generi sono invece pari per presenza nelle attività professionali (ormai con una lieve ma sostanziale prevalenza delle donne) o finanziarie. Restano prettamente maschili, invece, manifattura, trasporti ed edilizia.

"I dati forniti dal nostro Osservatorio dimostrano come la strada della parità di genere a livello occupazionale sia ancora lunga e come siano state di fatto le donne a pagare il prezzo più alto della pandemia - afferma la consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città metropolitana di Milano, Diana De Marchi -. L'aumento del tasso di disoccupazione è più alto per le donne, spesso costrette a rinunciare al posto di lavoro per dedicarsi alla cura famigliare, ancora vista come un compito prettamente femminile. In alcuni settori, inoltre, permane ancora la segregazione di genere, con alcune professioni viste come più femminili o più maschili. L'impegno delle istituzioni resta quello di favorire la parità di genere in termini di opportunità e di accesso al mondo del lavoro, attraverso politiche attive che riducano progressivamente il 'gender gap', anche in termini salariali, e favoriscano una reale condivisione dei tempi di cura e lavoro".