Le foto di Masha in piazza Scala per la libertà delle donne in Iran

Migliaia di persone sono scese in piazza a Milano, sabato pomeriggio, in solidarietà alle donne iraniane che, in queste settimane, stanno lottando per la loro libertà e i loro diritti. "Donna, vita, libertà", in iraniano e in italiano, lo slogan più scandito in piazza Scala, dove alle quattro di pomeriggio i milanesi si sono radunati, senza bandiere di partiti politici.

Sono trascorse due settimane dalla morte di Mahsa Amini, ragazza curda di 22 anni, in vacanza con i familiari a Teheran, arrestata dalla "polizia morale" perché alcune ciocche di capelli fuoriuscivano dal suo velo, poi picchiata fino a farla entrare in coma e poi morta. In seguito altre donne in Iran sono state uccise dalla polizia, e in tutto il mondo si sono sollevate proteste in difesa delle donne dell'iran.

Il nome di Mahsa è stato urlato più volte, insieme alle sue immagini. Altri slogan hanno preso di mira il presidente iraniano Raisi e la 'Repubblica islamica'.