Trenta donne vittime di violenza lavoreranno nel nuovo negozio di Primark

Il nuovo negozio Primark di via Torino 45, appena inaugurato nel palazzo che fu di Fnac, porta alla città non solo duecentocinquanta posti di lavoro in totale, ma anche un importante progetto sociale a favore delle donne vittime di violenza. Lo annuncia Diana De Marchi, consigliera delegata al lavoro della città metropolitana di Milano.

"La città metropolitana ha contattato la rete antiviolenza di Milano e provincia per individuare le donne che desiderano intraprendere un percorso formativo volto all'autonomia e all'inserimento nel mercato del lavoro", spiega la consigliera. Sono state così individuate trenta donne che, a breve, parteciperanno ad un corso di addette alle vendite, organizzato da Afol, l'agenzia del lavoro di città metropolitana.

"Al termine del corso, otterranno un posto di lavoro in grado di garantire loro l’autonomia economica e liberarsi da situazioni di maltrattamento fisico e psicologico", continua De Marchi: "un'opportunità formativa concreta" per donne che hanno vissuto un'esperienza traumatica.