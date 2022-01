Il Doodle di oggi per il compleanno di Giorgio Gaber

L'indimenticabile cantautore Giorgio Gaber, ma 'cantautore' è davvero una definizione troppo stretta per lui, compirebbe 83 anni il 25 gennaio 2022. E Google gli ha dedicato il Doodle di oggi: chi apre la pagina del motore di ricerca trova una scritta con la sua effige nella lettera 'O'. Poi un vinile al posto dell'altra 'O' e un microfono al posto della 'L'.

Personaggio fondamentale della cultura teatrale e musicale italiana, legatissimo alla città di Milano, Gaber nacque in via Londonio il 25 gennaio del 1939. Dal 2019, ottantesimo della nascita, sulla casa natale è affissa una targa che lo ricorda. Il creatore del teatro-canzone ha esercitato un ruolo importantissimo nella cultura musicale e teatrale cittadina: Enzo Jannacci, per dire, era un suo amico fraterno.

Gaber, spesso chiamato Signor G, morì il primo gennaio 2003 lasciando la moglie, la cantante e attrice Ombretta Colli, in quel momento presidente in carica della provincia di Milano, e la figlia Dalia. Nel 2021 gli è stato dedicato il Teatro Lirico, appena riaperto dopo più di vent'anni di chiusura e una lunga ristrutturazione. Dedicato a lui anche l'Auditorium del Pirellone.