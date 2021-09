Dote scuola, altri nove milioni dalla Regione per l'acquisto di libri, materiale didattico e tecnologia

Altri nove milioni di euro andranno a finanziare la Dote scuola, il provvedimento con cui la Regione Lombardia finanzia contributi per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e tecnologia. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente della giunta regionale, lunedì mattina durante la visita in una scuola milanese in occasione dell'avvio dell'anno scolastico.

La misura aveva lasciato da parte circa 45 mila famiglie le cui domande erano state ammesse ma senza poter essere finanziate per mancanza di fondi. "Non possiamo che essere soddisfatti", il commento di Paola Bocci del Pd, tra i consiglieri regionali più attivi sul fronte della Dote scuola: "Con un grosso aiuto da parte del Governo, Regione Lombardia ci ha ascoltati e ha aggiunto una considerevole somma, oltre nove milioni di euro di fondi propri, sulla Dote scuola.

"A questo punto - continua Bocci - ci auguriamo che le 45 mila famiglie lombarde che erano state ammesse, ma non finanziate, molte delle quali ci avevano segnalato il disagio, ricevano tutte un contributo per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, tecnologia". In alcune province quasi il cinquanta per cento delle famiglie richiedenti non aveva ricevuto il contributo. La Regione, interpellata sulla grande quantità di domande non finanziate, aveva replicato che, nel 2021, erano aumentate parecchio le domande stesse.