Dote trasporti, fino a 90 euro per chi viaggia: come richiederla

Un contributo fino a 90 euro per i pendolari residenti in Lombardia possessori di un abbonamento per l'Alta Velocità integrato con il trasporto pubblico regionale e locale sulle tratte Milano-Brescia-Desenzano/Peschiera. La giunta regionale, a seguito di una proposta avanzata dall'assessore ai Trasporti Franco Lucente, ha deliberato la proroga della 'Dote trasporti'. L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione tra servizi abbattendo i costi. "Questa agevolazione valorizza ulteriormente il trasporto pubblico su ferro e l'interconnessione con quello su gomma, garantendo all'utenza di viaggiare scegliendo il tipo di servizio desiderato e consono alle proprie esigenze", spiega l'assessore.

Il contributo, che vale sugli abbonamenti acquistati tra marzo 2024 e febbraio 2025, viene assegnato per un importo totale massimo di 400mila euro. Gli utenti potranno fare richiesta della 'Dote trasporti' che verrà erogata a seconda del tipo di abbonamento e della tratta, tra i 10 e i 90 euro al mese. La richiesta può essere presentata ogni sei mesi, a ottobre 2024 e ad aprile 2025, tramite l'apposita piattaforma della Regione Lombardia.

Gli abbonamenti compatibili con la 'Dote trasporti'

Il contributo sarà accessibile per chi ha acquistato l'abbonamento AV 'Unico rail' mensile, rilasciato per le connessioni Milano Brescia e Milano Desenzano, valido sui treni Alta Velocità e regionali. Potrà fare richiesta anche chi possiede l'abbonamento mensile AV con estensione regionale e chi ha l'AV integrato full che comprende l'Alta Velocità, i treni regionali, il Tpl su gomma dei comuni d'origine e destinazione sempre nelle tratte Milano Brescia e Milano Desenzano. Infine, sono compatibili anche gli abbonamenti precedenti abbinati a 'Io viaggio ovunque in Lombardia' (Ivol).