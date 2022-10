Dove e quando saranno attivi gli autovelox mobili della polizia stradale

Dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia? Come consuetudine la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade lombarde coinvolte dai controlli mobili della velocità, nei giorni che vanno da lunedì 24 ottobre al domenica 30. La giornata con più 'filtri' per moderare la velocità sarà quella di venerdì 28 ottobre: quel giorno ci sarà un autovelox anche lungo la trafficatissima Tangenziale Est di Milano (A51), anche se non è noto il punto esatto.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 24 ottobre 2022

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate (Varese)

Martedì 25 ottobre 2022

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (Bergamo)

Mercoledì 26 ottobre 2022

Strada Provinciale SP / 122 Francesca - Pontirolo (Bergamo)

Giovedì 27 ottobre 2022

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (Bergamo)

SP / 233 Varesina (Varese)

SP / 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Venerdì 28 ottobre 2022

Autostrada A / 07 Milano-Genova (Pavia)

A / 22 Brennero-Modena (Mantova)

A / 35 Bergamo - Nembro - Albino (Brescia)

A / 51 Tangenziale Est di Milano (Milano)

A / 9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi (Lodi)

SP / 69 di Santa Caterina (Varese)

Sabato 29 ottobre 2022

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi (Lodi)

Domenica 30 ottobre 2022