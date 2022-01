Dove hanno vinto la Lotteria Italia? Magre vincite in Lombardia e a Milano

Tantissimi biglietti acquistati ma pochissimi premi. Non si può certo dire che la Lombardia sia stata baciata dalla fortuna con l'estrazione della Lotteria Italia 2021. Nella "speciale" classifica delle regioni italiane più fortunate è il Lazio ha farla da padrone con premi per 9,4 milioni di euro davanti a Emilia Romagna e Sicilia. Poi Lombardia ( 760 mila euro di vittorie complessive) e Campania. Mentre ci sono tre regioni a secco: Basilicata, Molise e Trentino.

Dove hanno vinto la Lotteria Italia?

Nella regione Lazio, stando alll'agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all'apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella capitale. Sul podio delle regioni più fortunate anche l'Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza la Lombardia con 760 mila euro, la Campania con 560 mila euro e la Puglia con 280 mila euro.

Seguono Abruzzo con 220 mila euro, la Toscana con 200 mila euro, Veneto e Piemonte con 160 mila euro, Marche e Sardegna con 100 mila euro, la Calabria con 60 mila euro, il Friuli Venezia Giulia con 40 mila euro, la Liguria con 20 mila euro, così come l'Umbria e la Valle d'Aosta. Online invece sono stati vinti due premi da 20 mila euro.

A Milano città sono stati vinti 12 premi di terza categoria, ovvero 20mila euro. La stessa cifra è stata vinta a Sesto San Giovanni, Corsico, Trezzo sull'Adda, Novate Milanese, Assago e Cusano Milanino. Nessun premio di seconda categoria (ovvero 100mila euro) o tra i principali per la Città Metropolitana di Milano.