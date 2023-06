Dove vedere a Milano la finale di Champions League 2023

La data di sabato 10 giugno è da segnare in agenda. Alle ore 21 (ora italiana) l'Inter scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Manchester City.

Una partita attesissima, che verrà giocata all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.

Per tutti coloro che restano a Milano, ecco i locali dove vederla.

Stadio San Siro

Si inizia dal luogo culto del calcio a Milano, lo Stadio San Siro.

Per la finalissima di Champions, il Meazza si trasforma in una vera succursale dell'Ataturk di Istanbul, con un maxi schermo da ben 400 metri quadrati in corrispondenza del primo anello arancio di San Siro. Un'occasione unica per i tifosi per guardare insieme la partita.

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com.

Magazzini Generali

Per chi desidera unire lo sport alla musica, tappa obbligata ai Magazzini Generali, dove sabato sera sarà possibile guardare la partita su maxischermo gustando un aperitivo a buffet.

A seguire, closing party universitario.

Maggiori informazioni sul sito del locale.

Ostello Bello

In occasione della super finale del 10 giugno, anche l'Ostello Bello mette a disposizione i suoi due locali di Milano - quello di via Medici e quello di via Le Petit - per permettere a tutti i tifosi di guardare la partita sorseggiando una birra o un buon vino.

E' consigliata la prenotazione sul sito dedicato.

Parco Tittoni

Che cosa c'è di meglio che vedere la finale nella bellissima cornice del Parco Tittoni? Nel boschetto vicino alla villa del parco, infatti, verrà messo a disposizione un grande schermo per chi non abbia intenzione di perdere la finalissima di Champions League. Inizio alle 21. Ingresso gratuito.

I locali dove vedere la finale di Champions 2023

Tra i numerosi locali dove poter guardare l'attesissimo match, la Padellaccia, pizzeria in via Carlo D'Adda, sui Navigli, che trasmetterà la partita. E' obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 02.89070438.

Anche PaninoLab, in via Montevideo, zona Tortona, dà la possibilità di assistere alla finalissima gustando panini, hamburger e insalate. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 02.22220034.

Da Doppio Malto Navigli, in viale Liguria 47, la partita verrà trasmessa su ben 3 megaschermi. Sarà possibile tifare l'Inter anche da Doppio Malto Duomo, in via Dogana 1, e nel locale in San Babila..

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito dedicato.