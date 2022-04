Drusilla Foer a Milano per il festival sul cinema femminile

Drusilla Foer, lil popolare personaggio creato dall'attore toscano Gianluca Gori, sarà a Milano per presentare un festival sul cinema al femminile. Dopo Sanremo, la creatura en travesti sarà madrina della 29esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival 2022, la storica manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, in programma come di consueto a Milano, dal 10 al 15 maggio.

In occasione della serata di apertura, condotta dalla direttrice artistica Patrizia Rappazzo e dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton, Drusilla Foer riceverà il Premio Sguardi Altrove 2022. “La partecipazione di Drusilla è a noi graditissima - ha spiegato la direttrice del festival - rafforza il valore della riflessione sulle tematiche femminili e i diritti negati, che annualmente il festival propone attraverso lo sguardo del cinema delle donne, e dei linguaggi artistici tout court. Con l'occasione saremo liete di assegnarle il premio Sguardi Altrove 2022 per il suo sguardo unico e illuminante con cui da anni porta l'attenzione sui temi dell'inclusione, dell'accettazione e della unicità di genere, con estrema eleganza, sensibilità e ironia”.

L’evento - che vedrà protagonista l'attore già protagonista del Festival di Sanremo e futuro co-conduttore dei David di Donatello - si terrà martedì 10 maggio all’Anteo Palazzo del Cinema, principale location del Festival. Il pubblico potrà seguirlo anche online su Mymovies One, grazie alla versione ibrida - tra fisico e virtuale - che il Festival ha deciso di confermare anche quest’anno, dopo il successo ottenuto nelle ultime edizioni. Tema portante 2022 sarà quello delle scelte etiche consapevoli di donne e uomini dei nostri giorni, in continuità con il focus dell’edizione 2021 dedicato a “La Sostenibilità, i Giovani e la Next Generation”, a cui anche quest’anno sarà dedicato uno spazio di approfondimento. Per acquistare l’abbonamento al Festival con la tariffa early bird: sguardialtrovefilmfestival.it/abbonati-subito-a-sguardi-altrove-film-festival.