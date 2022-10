A Milano non ci saranno due San Siro, ha detto Sala

A Milano non potranno coesistere due stadi. Tradotto: accanto a San Siro non verrà edificata una nuova arena del calcio, se verrà costruito un nuovo stadio il Meazza dovrà essere abbattuto. È quanto ha detto il sindaco Sala intervenuto nella mattinata di martedì 11 ottobre al dibattito "Partecipazione alla polis: tra mito e realtà" nell'ambito Festival dello sviluppo sostenibile 2022 che si tiene al Palazzo delle esposizioni di Roma.

In questi giorni, comunque, è in corso il dibattito pubblico sullo stadio. " È una delle questioni più emotive che ci siano anche per la visione che hanno i tifosi del calcio, delle squadre e del bene per i club - ha spiegato Sala -. Il dibattito serve per riportare alla razionalità perché è estremamente importante che le cose siano spiegate: per l'amministrazione di Milano è impossibile immaginare di mantenere due stadi, tenere l'attuale San Siro ha costi di gestione sono altissimi".

Secondo Sala, inoltre, bisogna arrivare a una decisione in tempi rapidi: "Bisogna porre fine alla discussione sullo Stadio e spero che il dibattito pubblico lo faccia anche se non è l'unico strumento partecipativo: nello Statuto del Comune esiste la possibilità dei referendum che possono essere consultivi, propositivi o abrogativi - ha aggiunto il sindaco -. Il ricorso al referendum è un caso estremo e dal mio punto di vista spero che il dibattito pubblico sia alternativo al referendum perché se facciamo il dibattito pubblico, appunto, diamo contezza alla cittadinanza che abbiamo ascoltato le opinioni e che abbiamo modificato alcune cose".