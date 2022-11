Folla in piazza Duomo per il concerto di Bocelli e figli

Una piazza Duomo piena di gente nonostante le temperature rigide. Questo l'effetto del concerto di Andrea Bocelli con i figli, nella serata di lunedì 21 novembre.

L'esibizione si è svolta gratuitamente e ha visto il famosissimo tenore essere accompagnato dai figli Matteo e Virginia, che con lui hanno appena realizzato l'album A family christmas, in uscita il 25 novembre. Il tour per presentare questo nuovo lavoro ha fatto tappa anche il piazza Duomo, dove i fan si sono radunati sin dal pomeriggio per non perdersi la performance.

Il concerto, che ha aperto la Milano Music Week, ha visto cantare insieme ad Andrea, i figli Matteo, 25 anni, e Virginia, 10 anni. Il trio, che ha interpretato alcuni brani del nuovo album, si è esibito dalla terrazza Mondadori di piazza Duomo. La famiglia Bocelli ha salutato la città e ha permesso agli spettatori di assaporare in anticipo un'atmosfera natalizia.