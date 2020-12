Milano, il Duomo si "accende" con le opere d'arte: le prove per lo show di Capodanno

Musica, colori, laser, luci. Emozioni. Prove generali martedì sera in piazza Duomo a Milano per il grande spettacolo di Capodanno, "Pensieri Illuminati", un'opera d'arte totale ideata dall'artista Felice Limosani e dal direttore d'orchestra Beatrice Venezi che comprende arti visive digitali, musica orchestrale diretta dal vivo, canto e prosa teatrale nei luoghi simbolo della vita civile, culturale e religiosa della città: la Sala Fontana al Museo del Novecento, la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, il sagrato e la facciata del Duomo.

Proprio sulla facciata della cattedrale, nelle scorse ore, è andato in scena un "antipasto" dello spettacolo. Durante le prove dell'evento, infatti, sono state proiettate sul Duomo immagini e opere d'arte che hanno regalato una visione davvero suggestiva e incredibile, con il simbolo di Milano che si è di volta in volta colora di rosso, verde e bianco.

L'evento di Capodanno a Milano

Non solo opere d'arte, però. Perché la sera dell'ultimo dell'anno, grazie alle animazioni di Felice Limosani, sulla facciata saranno trasmessi anche i messaggi lascati dai cittadini sul sito "Pensieri illuminati" per evocare una sorta di abbraccio collettivo in piazza Duomo, sfidando - simbolicamente - le norme anti covid, che costringeranno gli organizzatori a lasciare la piazza vuota.

La serata si aprirà nella Sala Fontana del Museo del Novecento per poi spostarsi nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con una performance musicale che reinterpreterà alcuni brani della tradizione classica, eseguiti al piano da Beatrice Venezi e accompagnati dalla video arte e dalle sonorità elettroniche create da Felice Limosani. Il programma proseguirà con il repertorio musicale suonato dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali con il soprano Francesca Manzo e la direzione di Beatrice Venezi.

Simultaneamente, il sagrato del Duomo diventerà il palcoscenico su cui dieci attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi daranno voce e corpo a una selezione di messaggi inviati sul sito. La mezzanotte sarà scandita dalla video installazione "Pensieri Illuminati", narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. La diretta streaming di Pensieri Illuminati partirà alle 22.30 del 31 dicembre su diverse piattaforme: Live-now.com, YesMilano.it, Repubblca.it e Video.Sky.it/arte.

Foto Andrea Cherchi - Una delle installazioni digitali