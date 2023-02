Il Duomo di Milano patrimonio Unesco?

Il Duomo di Milano nell'elenco dei beni considerati patrimonio mondiale: una speranza, un progetto che per i milanesi sarebbe una gioia non di poco conto. Se ne parla ancora visto che l'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, ha pubblicamente manifestato l'intenzione di portare avanti la candidatura. Esista infatti una sorta di bando per poter richiedere l'inclusione di un luogo tra i siti patrimonio dell'Unesco e scade il 31 marzo. Sarà poi il segretariato nazionale Unesco a passare in rassegna la documentazione ricevuta, che dovrà essere eventualmente integrata entro il 30 settembre.

Questa volta, l'idea è quella di candidare l'intero sistema Duomo, non solo la cattedrale di per sé. Nel sistema sono inclusi tutti quei luoghi che storicamente sono stati parte fondamentale per la costruzione e per il mantenimento del simbolo di Milano. Dalle cave di Candoglia, fonte del marmo utilizzato per innalzare l'edificio, all'insieme di canali usati per il trasporto della materia prima, Navigli, Ticino, così come il museo, l'archivio e la cappella musicale della Veneranda Fabbrica.

Non sarebbe il primo patrimonio dell'umanità tutelato dall'Unesco a Milano, di recente c'era stato l'annuncio di tentare col panettone patrimonio immateriale dell'umanità. Più concretamente nel 1980 è stata la volta della chiesa di Santa Maria delle Grazie (con il dipinto di Leonardo "L'Ultima Cena"). Così come non sarebbe la prima cattedrale a finire nella lista dove si possono trovare Notre Dame, Chartres o Colonia. Se la candidatura andasse a buon fine, i tempi del processo sono tali che il sistema Duomo di Milano diventerebbe sito Unesco nel 2025, giusto in tempo per arricchire il nome della città prima delle Olimpiadi invernali.