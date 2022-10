L'eclissi solare 2022 vista e fotografata da Milano

La mattinata del 25 ottobre 2022, anche sui cieli di Milano, si è potuto ammirare lo spettacolo astronomico dell'anno: l'eclissi solare. Il sole è stato nascosto dalla luna in una bellissima eclissi parziale. In programma c'erano osservazioni del sole dai telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di tutta Italia.

Uno spettacolo per gli amanti dell'astronomia e non solo. Nel Nord-Est il fenomeno è iniziato prima e ha avuto un’entità leggermente maggiore rispetto al Sud-Ovest. In particolare, a Belluno è stato possibile ammirare l’eclissi a partire dalle 11.17, con il 29% del diametro solare coperto, mentre a Palermo lo spettacolo è iniziato alle 11.35, con un diametro coperto del 22%.

Eclissi parziale di sole: come vederla

L'eclissi parziale era visibile ad occhio nudo, ma attenzione, non si trattava di una buona idea. La radiazione luminosa potrebbe provocare gravi danni alla vista ed è estremamente pericoloso. Per evitare inconvenienti, occorreva munirsi di sistemi di protezione, come, ad esempio, occhiali con filtri solari specifici che sono venduti nei negozi specializzati ed online, o strumenti di osservazione. Vietato ricorrere a strumenti fai da te come vecchie pellicole, vetri affumicati o normali occhiali da sole.