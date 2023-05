Le "ecolimpiadi" per le ragazze e i ragazzi delle scuole di Milano

Legambiente e Hines insieme per le "Ecolimpiadi". Un'iniziativa (a cui partecipa anche Ecopneus) che mette al centro lo sport per orientare i giovani a "buone pratiche e stili di vita sostenibili". Un'alleanza, in pratica, tra sport e ambiente. Giovedì mattina, al Parco delle Cave di Milano, si è tenuta la seconda tappa di queste "Ecolimpiadi", che poi toccheranno Bari e Roma. La prima si era svolta invece a Napoli.

Oltre 100 gli studenti e le studentesse dell'Iqbal Masih e del San Giuseppe Calasanzio che si sono radunati al Parco delle Cave, oltre ad associazioni del territorio e alle società sportive dell'Olimpia Milano e della Federazione italiana di atletica leggera. Gli alunni e le alunne hanno potuto spiegare e riflettere su come rendere più vivibile e sostenibile il quartiere in cui vivono.

Tra le richieste, più aree verdi e parchi gioco, biblioteche all'aperto, casette sugli alberi, ma anche meno auto, più biciclette, più pulizia generale. I desideri, espressi sotto forma di lettere, sono stati consegnati alle istituzioni presenti: c'erano Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, e Silvia Fossati, presidente del Municipio 7. Lettere raccolte tra circa 250 studenti delle scuole primarie del Municipio 7 di Milano tra marzo e aprile.

Gli "hotel delle api"

Il prossimo appuntamento sarà il 20 maggio, quando si festeggerà la giornata mondiale dedicata agli impollinatori. Legambiente e Hines metteranno a disposizione del Parco delle Cave dieci 'bee hotel', case per le api, insieme a Beeing, startup operante nello sviluppo di progetti per la tutela delle api.

"La lotta al cambiamento climatico trova nello sport un potente alleato - ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Oggi abbiamo ascoltato i desideri dei bambini che chiedono più aree verdi, ciclabili, città più pulite e meno inquinate, dimostrandosi già attenti difensori del clima e del Pianeta".

Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy ha aggiunto: “La creazione di comunità più eque, inclusive e consapevoli è centrale nell’approccio di Hines alla rigenerazione urbana, in particolare nei contesti urbani più complessi - ha aggiunto Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy -. Dalla condivisione di questa missione è nato l’incontro con Legambiente, una collaborazione strategica che parte soprattutto da un sodalizio valoriale e che rafforza il nostro impegno nella promozione di iniziative di innovazione sociale, come il laboratorio didattico Rigeneriamo il futuro, realizzato insieme agli studenti delle scuole del Municipio 7, protagonisti oggi della seconda tappa delle Ecolimpiadi".