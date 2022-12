La Lombardia è la regione del nord con più reati contro l'ambiente

1821 illeciti penali contestati, 599 sequestri e 33 arresti. Sono questi, nel 2021, i numeri che valgono alla Lombardia il primo posto nella classifica delle regioni del nord Italia per numero di reati contro l'ambiente. Ad evidenziarlo il nuovo dossier di Legambiente 'Ecomafia 2022'.

Il rapporto, presentato a Roma nella mattinata di giovedì 15 dicembre, mette anche in luce come la Lombardia sia la quarta regione, insieme al Lazio, per inchieste di corruzione finalizzata a perpetrare illeciti ambientali, testimoniando come il nostro territorio sia un crocevia di interessi e opportunità per chi vuole fare affari speculando sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

"Le operazioni contro le locali di 'ndrangheta di queste ultime settimane a Rho, Pioltello e Brescia testimoniano ancora una volta con forza la presenza e il radicamento delle organizzazioni mafiose nel nostro tessuto socio-economico – dichiara Sergio Cannavò, responsabile del centro di azione giuridica di Legambiente Lombardia –. Per questo motivo temiamo che l’avvio dei cantieri delle opere finanziate dal Pnrr e per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 diventino occasioni particolarmente allettanti di malaffare e infiltrazioni criminali ai danni del territorio. Alle istituzioni, alla politica e alla società civile è richiesto il massimo sforzo per vigilare e prevenire condotte illecite in questi ambiti".

A livello nazionale l’associazione rilancia le dieci proposte per contrastare l’ecomafia, tra cui l’inasprimento delle pene per chi si macchia di reati contro gli animali o di traffico illecito di rifiuti, l’approvazione di una legge contro i crimini nella filiera agroalimentare o il potenziamento delle risorse per i controlli ambientali. Mentre per quanto riguarda la Lombardia, Legambiente invita i suoi circoli, l’associazionismo e tutta la cittadinanza alla mobilitazione del prossimo 21 marzo, quando si svolgerà a Milano la manifestazione nazionale in occasione della 28esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata da Libera.