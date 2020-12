Milano, la spesa si fa in edicola. E si trovano anche baby sitter e elettricisti

Dodici edicole, in centro e in semicentro, dove si potrà fare la spesa oltre che comprare il giornale. L'iniziativa parte da viale Bligny, prima edicola della rete "Quotidiana" a lanciare il servizio: circa 320 prodotti alimentari a prezzi in linea con quelli dei supermercati, ma anche "l'acquisto" di servizi alla persona come baby sitter, cllaboratori domestici, giardinieri e altro ancora, contando sulla collaborazione di Spazio Aperto e Vestisolidale, con cui viene data la possibilità a persone con fragiliità di rientrare nel mondo lavorativo.

L'edicola ridiventa così un punto di riferimento del cittadino, non solo per acquistare giornali (vendite in caduta libera da anni, ormai), ma anche per trovare e usufruire di nuovi servizi, tra spesa alimentare e assistenza alla persona. La rete di edicole sottolinea che i prodotti acquistabili sono stati selezionati da un maitre sulla base di criteri di «genuinità e italianità». Quindi anche prodotti artigianali, ma non mancheranno quelli per la casa e la persona e pure di parafarmacia.

La collaborazione con Farsi Prossimo permette poi di trasformare l'edicola nel tramite per reperire servizi socio-assistenziali, tra cui, come si diceva, i servizi di baby sitting, di assistenza agli anziani, di fisioterapia, di psicoterapia, e servizi di vicinato, dalle piccole riparazioni domestiche al dog sitting. Dopo l'edicola di viale Bligny verranno attivate quelle di piazzale di Porta Genova, piazza Lega Lombarda, via Fabio Filzi, via Pascoli, piazzale Lavater, piazza del Tricolore, piazzale De Agostini e via Castel Morrone.