Si allunga l'elenco dei palazzi inutilizzati di Milano che rischiano la demolizione

Si allunga l'elenco degli immobili dismessi redatto del comune di Milano, elenco in cui finiscono tutti i fabbricati con criticità non più utilizzati che - se non recuperati dai proprietari entro due anni - inizieranno un iter che li porterà alla demolizione e alla perdita dei premi volumetrici (se previsti).L'elenco è stato aggiornato nella seduta del consiglio comunale di Milano di giovedì 29 settembre, l'aggiornamento è stato votato all'unanimità (35 voti favorevoli).

Nell'elenco, già composto da 115 voci, sono stati inseriti altri 7 edifici. Si tratta del complesso in via Lampedusa 11/A (proprietà Fondazione Enpam), dismesso dal 2016; quello in via Socrate 51-via Pitagora 18 (proprietà Nuova Ciribiciaccola Srl), dismesso nel 2014; l’edificio in via Grazzini 15 (proprietà venditrice Marpos Srl, acquirente Savills SGR Spa), dismesso nel 2020; e infine l’immobile in via Trentacoste 7 (proprietà GMS Srl), abbandonato nel 2014. Non solo, fanno parte della lista anche la ex casa editrice Ricordi di via Salomone 77 (proprietà Re Vesta Srl e, come promissaria acquirente, Bluestone Salomone Srl), in disuso dal 2017, e degli edifici di via Folli al civico 41 (dismesso nel 2016) e 45 (dismesso nel 2020), la cui proprietà è per entrambi Bracco Real Estate Srl, mentre Egidio Holding Srl è la promissaria acquirente. Tutti gli edifici, oltre a essere inutilizzati, hanno criticità a livello sanitario, sicurezza idraulica, problemi strutturali, inquinamento e degrado ambientale e urbanistico.

Come deciso con la delibera di Giunta del dicembre scorso, per gli edifici in elenco le relative proprietà avranno due anni di tempo (il minimo consentito dalla Legge Regionale) per presentare i piani di recupero, al termine dei quali scatterà un iter che li chiamerà alla demolizione e alla perdita, se previsti, dei premi volumetrici. Il comune di Milano ha fissato al 10% il tetto massimo di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge Regionale) e individuato una serie di ambiti territoriali in cui questa possibilità non verrà concessa, per ragioni di particolare tutela paesaggistica, ambientale e architettonica. In questi ambiti, dunque, gli edifici dismessi dovranno essere recuperati con le volumetrie esistenti.