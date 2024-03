The Wave, il nuovo edificio a forma d'onda a Milano

CityLife e i suoi edifici - l'ultimo sarà The Wave - sarà completato a metà 2026. Lo ha confermato mercoledì in Commissione urbanistica l'amministratore delegato di SmartCityLife, Roberto Russo.

CityWave sarà un edificio ecologico

CityWave, con un investimento di 180 milioni di euro, sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, rappresentando il primo edificio ad uffici a superare l'impatto zero, con un progetto volto all'obiettivo di determinare un "impatto positivo" sull'ambiente. L'edificio sarà ricoperto da 11mila mq di pannelli fotovoltaici, con una produzione di energia stimata in 1,3 MWh l'anno e una potenza installata che sfiora i 2 MWh. Rispetto ad un fabbricato di pari dimensioni, CityWave consuma circa il 45% in meno, con un risparmio annuo di 500 tonnellate di CO 2, equivalenti alle emissioni assorbite da circa 20mila alberi.

Grazie a una sofisticata strategia energetica ed idrica prevederà l'utilizzo termico dell'acqua di falda e la raccolta ed il riuso delle acque piovane, mentre un involucro costituito da elementi modulari di facciata a triplo vetro garantirà elevati standard a livello di prestazioni energetiche. A confermare la concretezza degli obiettivi di sostenibilità e qualità della vita di CityWave, l'edificio ha già ottenuto ben tre certificazioni internazionali di sostenibilità ai massimi livelli. Infatti, dopo aver ottenuto, come primo edificio in Italia, la certificazione WiredScore Platinum, CityWave ha ora raggiunto anche la pre-

certificazione Well v2 Core Paltinum e la pre-certificazione Leed Core Shell v4 Platinum. È quindi l’unico edificio in Italia ad aver raggiunto queste tre importanti certificazioni internazionali al massimo livello.

CityLife sarà completo

Con l'edificio a onda, che si aggiunge a quelli già completati, incluse le tre iconiche torri che danno il nome alla piazza, CityLife sarà ultimata. Per completare l'intero parco - che può contare su 11 milioni di visitatori annuali - saranno installate 86 telecamere e 10 colonnine Sos. La sicurezza a 360 gradi resta un altro ambizioso obiettivo del progetto. Ci sarà anche un manager incaricato delle sicurezza e ci sarà un'app che con un clic d'emergenza potrà collegarsi con un'area di controllo, che eventualmente si interfaccerà con le forze dell'ordine.