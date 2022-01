Assente il 22% degli educatori negli asili di Milano

E' di oltre settecento educatori su 3.200 (quasi il 22 per cento) il bilancio delle assenze nei nidi e nelle scuole d'infanzia di Milano il 10 gennaio, alla riapertura dopo le vacanze di Natale. Tra le ragioni dell'assenza una novantina di casi riguardavano la mancanza di vaccino anti covid, la maggior parte per malattia e tra questi ovviamente non pochi casi di covid o di quarantena.

Il risultato? Quasi novanta sezioni di scuola d'infanzia (poco più del 10 per cento) e una ventina di sezioni degli asili nido (circa il 20 per cento) hanno dovuto riaprire con orario ridotto mentre quattro sezioni di scuola dell'infanzia non sono state riaperte. Il problema era già noto: sul tavolo dell'assessorato all'istruzione ed educazione era già arrivata, nei giorni scorsi, la situazione delle assenze previste dal 10 gennaio in poi.

L'assessora Anna Scavuzzo, che è anche vice sindaca di Milano, aveva assunto la difficile decisione di sospendere il servizio pomeridiano, quello dalle 16.30 alle 18.30, in modo da concentrare tutti gli educatori disponibili sul servizio ordinario, per limitare il più possibile la contrazione del servizio negli orari tradizionali. Il servizio pomeridiano viene utilizzato da circa cinquemila famiglie.