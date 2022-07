Il progetto dell'educazione finanziaria per ragazzi nelle scuole

Educazione al risparmio e alla gestione del proprio denaro. Approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio (Feduf) e Ufficio scolastico regionale con l'obiettivo di realizzare iniziative di informazione e formazione sui temi del risparmio, della finanza, dell'economia e dello sviluppo sostenibile dedicate ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Nel darne notizia, l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, chiarisce: "L'educazione finanziaria è un tema molto importante per i giovani ed è di grande attualità. Per questo, proseguiamo nella collaborazione con Feduf e con le scuole della Lombardia per raggiungere ancora più ragazzi, per diffondere la conoscenza di modelli economici e di consumo più sostenibili e inclusivi e per dare loro tutti gli elementi necessari ad orientarsi nel mondo economico-finanziario di oggi. Vogliamo renderli consapevoli e metterli al riparo da rischi ed insidie, che esistono e non vanno sottovalutati".

"Prosegue quindi - sottolinea l'assessore Bolognini - la collaborazione tra Regione Lombardia e Feduf, a cui si aggiunge, ora, anche l'Ufficio scolastico regionale. Con il primo protocollo, firmato nel 2019 abbiamo ottenuto risultati importanti. Tramite diverse iniziative, infatti, e nonostante le inevitabili difficoltà dovute al periodo pandemico, sono stati coinvolti circa 1.400 giovani studenti delle scuole secondarie lombarde in eventi di sensibilizzazione sugli strumenti utili a impostare consapevolmente un percorso di vita e di benessere futuro".

"Questo genere di iniziative - ha sottolineato Melania Rizzoli, assessore regionale alla Formazione e Lavoro - sono assolutamente in linea con gli interventi del nostro Assessorato alla formazione e lavoro. Sono iniziative che potenziano il lavoro che quotidianamente svolgiamo per garantire che i nostri giovani trovino la proprio strada nel mondo dello studio, della formazione e del lavoro. L'orientamento è una delle fasi a cui dedichiamo un particolare attenzione e l'educazione finanziaria ed economica rientra assolutamente nelle attività necessarie per garantire ai giovani lombardi un futuro proficuo".