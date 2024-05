I giovani milanesi non sanno niente di sesso (e il Comune trova la soluzione)

Un giovane milanese su 10 ha il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni. Sei su 10 non usano il preservativo e il 33,6% dei rispondenti alla ricerca sostiene che il coito interrotto sia un metodo efficace contro le gravidanze o le malattie sessualmente trasmissibili. I giovani, poi, non sono a proprio agio a parlare di sesso in famiglia e il 47% ricorre a internet per chiarire i dubbi con il rischio di incorrere in informazioni fuorvianti. Sono i dati che emergono dall'Osservatorio Giovani e Sessualità di Durex e Skuola.net che ha realizzato un report sulla città di Milano.

I giovani milanesi brancolano nel buio, hanno le prime esperienze sessuali precocemente e non ne parlano con nessuno. Il 95% di loro vorrebbe l'educazione sessuale e affettiva come materia scolastica. Nasce da qui l'iniziativa del Comune di Milano che ha siglato un accordo con Reckitt Benckiser Healthcare e Durex Italia per garantire un accesso più esteso agli interventi di educazione affettiva per i giovani studenti e studentesse di Milano. L'accordo è stato siglato nell'ambito del progetto 'A luci accese' che poterà Milano a essere tra le prime città italiane che prevedono corsi ad hoc nelle scuole superiori a partire dall'anno scolastico 2024/25.

Il programma ha l'obiettivo di aumentare la conoscenza in tema di sessualità e prevenzione, ma anche favorire rapporti sani fondati sul rispetto e fornire informazioni chiare rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Non mancheranno chiarimenti sull'uso dei contraccettivi, dei metodi di prevenzione e dell'accesso ai servizi di diagnosi. Ogni classe parteciperà a un laboratorio interattivo di sei ore, diviso in tre incontri con professionisti tra educatori, psicologi e sessuologi.