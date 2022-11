Quest'anno Ecima è (molto) più grande

"Siamo più grandi degli anni scorsi nel senso che siamo cresciuti del 35%, quindi una fiera con il sesto padiglione in più. È quasi un ritorno al pre pandemia". Lo ha detto il presidente di Eicma Pietro Meda a margine della 79esima edizione di Eicma Milano, alla fiera di Rho-Pero fino a domenica 13 novembre.

All'interno dei padiglioni ci sono circa 1.300 espositori e il 20% di loro sono alla loro prima Eicma, hanno puntualizzato dall'organizzazione. "Vuol dire che la fiera e il mondo delle due ruote stanno crescendo - ha puntualizzato Meda -. Lo dicono i numeri e l’esposizione e spero che lo dica anche il pubblico. Da appassionati di questo mondo siamo contenti di riproporci così e del fatto che tutte le imprese del mondo stiano vendendo da noi. Siamo la capitale delle due ruote. Eicma e l’Italia si confermano il vertice mondiale delle due ruote non solo a novembre. Rispetto a tutti gli altri mondi dell’automotive che non stanno andando così bene, il nostro è un mondo che cresce".

Eicma: tutte le informazioni

Le prime giornate della fiera sono riservate a stampa e operatori, mentre da giovedì 10 a domenica 13 novembre l'esposizione apre al grande pubblico degli appassionati con gli ingredienti di successo della kermesse: novità, anteprime, la presenza di piloti e personaggi dello spettacolo.

Protagonista di questa edizione anche l'area esterna MotoLive, con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell'arena offroad. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova motocicli, test ride eBike ed altre iniziative promosse dagli espositori. Grazie alla collaborazione con Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, è previsto l'allestimento nei padiglioni di un'area speciale dedicata alle start up italiane più innovative del settore.

Il biglietto per entrare a Eicma costa 19 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione). È inoltre previsto un biglietto ridotto al prezzo di 12 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per i visitatori minorenni dai 4 ai 13 anni e tariffe agevolate per scuole, associazioni motociclistiche, tesserati Fmi (federazione motociclistica italiana) e Motoclub.