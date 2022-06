Ha aperto a Milano El&n cafè, il locale più 'instagrammabile' del mondo

Un mondo rosa. Tutto da fotografare e 'instagrammare'. Ha aperto a Milano "El&n cafè", il celebre locale nato nel 2017 da un'idea di Alexandra Miller che si autodefinisce proprio come il bar più "instagrammabile" del mondo.

Lo store meneghino, che arriva dopo altre aperture in tutto il mondo, occupa tre piani della torre al civico 4 in piazzetta del Liberty, in pieno centro città. Tutto l'arredamento è rosa, così come le pareti e ad accogliere i clienti ci sono i led luminosi con le scritte, i fiori in ogni angolo del locale e l'ormai iconica parete co le ali da angelo. Ogni angolo, insomma, è buono per scattare una foto.

Il locale milanese di El&n cafè, che su Instagram conta 600mila follower, è aperto ogni giorno dalle 8 alle 22 e il menù varia dalle colazioni ai pranzi alle cene. "EL&N sta per mangiare, vivere e nutrire. Tutto ciò che creiamo è influenzato da questi 3 punti di riferimento: l'offerta di cibo e bevande più deliziosa in un ambiente straordinario, prodotti per vivere una vita elegante e un'etica positiva per nutrire la vostra anima", spiegano dall'azienda sul sito. E, chiaramente, per scattare la migliore foto da condividere sui social.