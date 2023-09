Tutti i corsi di formazione offerti dal Comune di Milano

Ripartono i corsi di formazione del Comune di Milano: grazie al ‘Demo-Day’, in programma giovedì 14 settembre dalle 15 alle 19, cittadini e cittadine potranno scoprire e ‘testare’ l’offerta formativa dell’Amministrazione nel centro di via Giuseppe Giusti 42. Una giornata di workshop, laboratori, confronti con i docenti per conoscere i contenuti dei 400 corsi (diurni e serali) e le metodologie didattiche dei diversi centri di formazione e delle scuole del Comune di Milano.

I corsi di robotica e Gis

Attenzione alle nuove tecnologie, come dimostrano le due principali novità dell’anno formativo 2023/2024: il corso corso Gis (Geographic Information System) e quello di Robotica. Nelle lezioni dedicate al Geographic Information System, si imparerà l’utilizzo di questa particolare tecnologia, utilizzata nell’ambito di molte professioni, che permette di associare i dati della posizione geografica sulla superficie terrestre ed estrarne e gestirne informazioni; il programma di Robotica, invece, oltre ad essere preparatorio per un esame specifico di ICDL Robotics, promuove una capacità di apprendimento a 360 gradi e sollecita un pensiero creativo per la risoluzione di problemi logici.

I corsi di lingue del Comune di Milano

Aumenta anche l’offerta di ‘Lingue in Comune’ con corsi di cinese e giapponese per il lavoro, quelli di cultura e calligrafia cinese e i corsi di approfondimento della lingua araba.

Confermati i molti e diversi percorsi formativi della Scuola Arte&Messaggio dedicati in particolare a Design&Comunicazione, quelli della Civica Scuola di Liuteria (l’unica scuola civica di liuteria italiana) a forte vocazione artigianale in cui apprendere da zero la costruzione degli strumenti ad arco e a pizzico, e di ‘Lingue in Comune’, che propone più moduli formativi articolati per livelli, annualità, durata e metodologia di insegnamento di Lingue Europee (francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri) e Orientali (arabo, cinese, giapponese).

I corsi per disoccupati

Nei centri di formazione comunale di via Fleming e San Giusto, proseguono corsi professionalizzanti rivolti a disoccupati, inoccupati e persone che vogliono iniziare o completare la propria preparazione professionale nell’ambito della ristorazione, della piccola manutenzione, del restauro di interni, della moda e sartoria.

"Dopo l’Open Day dello scorso giugno, riapriamo ‘le porte’ dei nostri centri di formazione per far scoprire a cittadini e cittadine i programmi della nostra offerta formativa - che varia dalle lingue a corsi professionalizzanti - che per molti ha rappresentato non solo un’occasione di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche una seconda possibilità di vita, trasformando semplici passioni in un mestiere", ha detto l’assessora alle Politiche del lavoro Alessia Cappello.