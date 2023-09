Tutti i lavori nelle scuole di Milano finanziati con i fondi del Pnrr

Sono stati tutti aggiudicati entro la scadenza del 15 settembre i 33 progetti della missione del Pnrr (i progetti dell'ambito M4C1I3). La misura ha come obiettivo principale quella di consentire la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori.

I cantieri finanziati dovranno partire entro il 30 novembre. "L'obiettivo dell'aggiudicazione lavori entro il 15 settembre è stato molto sfidante soprattutto per alcune opere – spiega il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Roberto Maviglia –. In particolare, faccio notare come tre progetti siano stati finanziati a gennaio 2023 (Riqualificazione aree sportive esterne del Centro scolastico Puecher di Milano, nuova palestra della succursale del Rebora, costruzione nuova palestra di Cassano D’Adda), quattro addirittura a marzo 2023 (Interventi di adeguamento al Pareto, efficientamento energetico al Vittorio Veneto- Conti, adeguamento sismico al Leonardo da Vinci e allo Schiapparelli -Gramsci). Voglio quindi sottolineare il grande lavoro del personale della Città metropolitana di Milano, che con grande professionalità ha centrato gli obiettivi, per garantire la sicurezza e il benessere futuro di studenti e studentesse delle scuole beneficiarie degli interventi. Il PNRR è stata una grande opportunità ed è nostro compito sfruttarla al meglio nell’interesse delle comunità del nostro territorio, con senso di responsabilità e attenzione ai bisogni che emergono".

L'elenco di tutti i cantieri

Progetti terminati

Legnano- IIS Dell’Acqua - Recupero della palestra come spazio polifunzionale - 300.000 euro

Legnano- IIS Bernocchi - Laboratorio di torneria riconvertite in aule didattiche - 210.000 euro

Milano - Galilei - Tito Livio - Laboratorio di elettronica riconvertito in aule - 700.000 euro

Parabiago- IIS Maggiolini - LS Cavalleri - Manutenzione straordinaria delle coperture e dei bagni delle palestre- 210.000 euro

Rho - Liceo Rebora - Ristrutturazione spazi didattici della succursale - 1.650.000 euro

Milano - Frisi- Controsoffittatura e messa in sicurezza sfondellamento dei solai 650.000

Progetti avviati

Manutenzione straordinaria edifici- 9.619.920 euro di cui 720mila cofinanziati - interventi in quasi tutte le scuole di Milano e hinterland

Milano -Istituto Pareto - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - 2.200.000 euro

Arese- Istituto B. Russel - Nuovo corpo aule - 1.900.000 euro

Legnano- IIS Bernocchi - Efficientamento energetico, messa in sicurezza delle facciate e sostituzione serramenti - 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

Milano - Istituto Kandinsky- Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1.700.00o euro

Arese - Liceo Falcone Borsellino - Rifacimento coperture e adeguamento impianti elettrici- 600.000 euro

Rho - Liceo Rebora - Adeguamento normativo e acquisizione CPI - 600.000 euro

Paderno Dugnano - Istituto scolastico Gadda - Fornitura e posa di nuovi infissi - 600.000 euro

Milano - Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa- Manutenzione straordinaria della copertura - 1.540.000 euro (di cui 140.000 euro di Fondo Opere Indifferibili)

Milano - Istituto Verri - Sostituzione serramenti - 2.197.041,71 euro (di cui 29.582,90 euro cofinanziato e 197.041,71 euro Fondo Opere Indifferibili)

Milano - Istituto Vespucci- Rifacimento manto di copertura aula, palestra e laboratori - 1.500.000 euro

Cernusco Sul Naviglio - Istituto scolastico Ipia - Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico - 3.806.000 euro (di cui 346.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

Progetti aggiudicati

Manutenzione straordinaria servizi igienici - 6.718.427,10 euro (di cui 610.766,10 euro Fondo Opere Indifferibili) - interventi in quasi tutte le scuole di Milano e hinterland

Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento e ventilazione - 1.500.000 euro - interventi in quasi tutte le scuole di Milano e hinterland

Manutenzione straordinaria impianti tecnologici - 4.022.067, 22 euro - interventi in quasi tutte le scuole di Milano e hinterland

Legnano - IIS Bernocchi - Ristrutturazione ed adeguamento normativo- 9.284.000 euro (di cui 844.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

Rho - Istituto Rebora, succursale via Beatrice D’Este - Nuova palestra - 2.350.000 euro di cui 350.000 cofinanziati

Milano - Istituto Russel - Nuovo edificio di via Gatti, nuove aule e aula magna - 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

Milano - Istituto Oriani - Mazzini -Giorgi - Lavori di ampliamento - 14.456.559,53 euro (di cui 1.456.559,53 € di Fondo Opere Indifferibili)

Milano -Istituto Vespucci - Nuove aule e palestra - 11.184.823,38 euro (di cui 1.384.823,38 euro FOI)

Cassano d’Adda - istituto scolastico Giordano Bruno - Costruzione nuova palestra- 2.350.000 euro di cui 350.000 euro cofinanziati

Milano - Istituto Puecher - Riqualificazione aree all’aperto destinate ad attività sportive - 930.000 euro

Milano - Istituto Schiapparelli - Gramsci - Miglioramento strutturale ed efficientamento energetico- 2.400.000 euro

Milano - Istituto Pareto - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico palazzina C - 7.803.000 euro

Milano - Istituto Conti - Vittorio Veneto - Riqualificazione energetica degli edifici - 5.000.000 euro

Milano - Liceo Leonardo da Vinci - Sostituzione serramenti - 816.860 euro

Milano -istituto Feltrinelli - Ristrutturazione e messa a norma capannoni laboratori - 3.800.000 euro

Non solo, si sono aggiunti altri tre progetti di cui è già stato centrato il primo obiettivo.