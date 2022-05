A Milano nasce un elenco cittadino dei live club

Un elenco per valorizzare gli spazi dove si suona musica dal vivo. Sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per entrare a far parte della lista cittadina dei live club.

Questo avviso - spiega palazzo Marino - è il punto di arrivo di una riflessione condivisa dall’amministrazione comunale con le associazioni e gli operatori del territorio, tra i quali KeepOn Live - Associazione di Live Club e Festival italiani, e rientra nel solco del dibattito che si sta svolgendo a livello parlamentare e governativo con l’obiettivo di identificare, riconoscere e valorizzare queste realtà, facilitando l'interlocuzione e coinvolgendole sempre più nella programmazione dei servizi e degli eventi culturali.

Nel bando le indicazioni dei tempi e requisiti necessari per entrare a far parte dell'elenco. Fra questi ultimi: la disponibilità di uno spazio nel quale sia presente una zona palco ed un impianto audio permanente; l'aver svolto l'attività da almeno tre anni all’atto della presentazione della domanda; il possesso di una programmazione composta in forma prevalente da progetti musicali originali, con particolare attenzione alle produzioni musicali indipendenti e/o operanti sul territorio cittadino; il fatto di ospitare attività sociali e culturali promosse dal soggetto gestore tramite organizzazione diretta o 'curatela' intesa come selezione delle proposte sulla base di un chiaro e riconoscibile indirizzo artistico o culturale; prevedere forme di riduzione per l’ingresso del pubblico agli spettacoli (riduzioni per studenti, anziani, famiglie, abbonamenti etc.); l’accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone con disabilità; la coerenza tra le attività proposte e la strategia dell’amministrazione comunale in tema di sostenibilità ambientale e del contrasto al cambiamento climatico, rivolgendo particolare attenzione all’eliminazione della plastica monouso.

Gli iscritti all’elenco dovranno confermare la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, oppure con soggetti terzi da loro individuati, per ospitare progetti e/o attività a carattere temporaneo.