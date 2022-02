Elettra Lamborghini e le multe a Buccinasco

Elettra Lamborghini ha preso alcune multe a Buccinasco (Milano). L'influencer e cantante, rampollo della casa automobilistica, si è sfogata sui social nelle scorse ore. "Non so nemmeno dove c***o sta Buccinasco, ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni?", ha detto alla sua community da quasi 7 milioni di follower.

Poi la sua invettiva è proseguita: "Ti vieto di farmi le multe Buccinasco, non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, io quel giorno ero a casa mia. E poi ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e ti lasciano l’avviso, così uno capisce cosa ha sbagliato, te la fanno arrivare a casa quindi non so manco cosa è successo, magari non ero manco io". "Non va bene, le multe vanno fatte al momento - ha continuato sorridendo con un po' di sarcasmo -. Ho visto tramite l’archivio Instagram e io non ero neanche lì. Eri una donna, birichina che mi hai fatto la multa, non si fa, non si fanno mai le multe a me, sono molto brava a guidare. Prendi nota, non lo fare mai più", dice in tono scherzoso.

Pronta è stata la risposta del sindaco della cittadina dell'hinterland, Rino Pruiti, che su Instagram ha replicato: "Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe", ha detto.