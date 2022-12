Atm pagherà una bolletta dell'elettricità salatissima (e chiede aiuto)

Stessa quantità di energia, ma il prezzo è destinato a quadruplicare. È la situazione (non facile) in cui si trova Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico di Milano. Nel 2022 la bolletta energetica è di 45 milioni grazie ai contratti firmati nel 2021 ma nel 2023 il prezzo dell'energia lieviterà fino a quota 170 milioni di euro. L'allarme è stato lanciato dall'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre a margine della presentazione di "People between lines", libro fotografico di Gabriele Micalizzi che racconta le persone di Atm.

"È un incremento incredibile che l'azienda non riesce a gestire - ha puntualizzato Giana -. Questo è uno dei problemi che abbiamo, è uno dei problemi del settore e ci auguriamo che ci sia un intervento non soltanto a livello locale ma che il tema venga affrontato anche a livello nazionale". Per il momento se interverrà il governo, ma la crisi del trasporto pubblico locale riguarda quasi tutte le grandi città dotate di mezzi.

La bomba del caro energia è esplosa insieme al calo dei passeggeri. Sui mezzi pubblici sono meno affollati del periodo pre-covid, più nel dettaglio il calo dei passeggeri è del 22-23%. Meno passeggeri vuol dire anche meno introiti da biglietti e per questo la società, nel mese di gennaio, alzerà il costo del biglietto singolo portandolo a quota 2,20 euro; l'aumento (almeno per il momento) non riguarderà gli abbonamenti. Non solo, per cercare di fare economia Atm taglierà il 3% delle corse dei mezzi di superficie.