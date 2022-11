Chi abita nelle case popolari potrà comprare elettrodomestici a metà prezzo

Sostituire elettrodomestici ormai vecchi e poco attenti al consumo di energia con apparecchi di nuova generazione. Con questo scopo il Comune di Milano ha ideato un contributo mirato per gli inquilini delle case popolari di proprietà del Comune, gestite da MM, attraverso un avviso pubblico rivolto alle aziende del settore elettrodomestici, che potranno proporre uno sconto e, se accolte, stipuleranno una convenzione con la stessa MM.

Le aziende offriranno poi una riduzione rilevante del prezzo agli inquilini delle case popolari, in modo da consentire la sostituzione degli apparecchi a cifre calmierate, con il risultato di abbattere il dispendio di energia. Per l'iniziativa, Palazzo Marino mette a disposizione 400mila euro. MM adotterà tutti gli atti relativi alla procedura, fino all'erogazione del contributo a cura dell'amministrazione comunale.

L'importo del contributo sarà pari al 50 per cento del costo totale, da 500 a 1.200 euro. La cifra potrà però salire fino a 1.800 euro per gli inquilini over 65 che abbiano rinunciato all'uso del gas o a beneficio degli appartenenti a fasce di protezione. L'inquilino dovrà presentare la fattura delle spese sostenute da tre mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, fino alla data indicata nel bando stesso, per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici e relativi servizi. Il contributo sarà versato sul conto corrente del richiedente in ordine cronologico rispetto alle richieste. Dalla data di pubblicazione del bando ci saranno 90 giorni di tempo per presentare la richiesta.

"Questo progetto è un passo importante per aiutare le persone che abitano nelle case popolari milanesi con risorse concrete", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla casa: "Permetteremo a molti inquilini di sostituire arredi ed elettrodomestici vetusti con nuove apparecchiature più sostenibili ecologicamente e che permetteranno di abbattere i consumi con un risparmio importante per le famiglie".