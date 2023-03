Case popolari, un contributo per sostituire elettrodomestici datati

Sostituire elettrodomestici datati (e che richiedono molta energia elettrica per funzionare) con nuovi apparecchi. È l'obiettivo con cui il Comune di Milano e MM hanno lanciato il 'progetto arredi', per consentire agli inquilini delle case popolari comunali di rinnovare i propri elettrodomestici.

L'azione sarà duplice. Da una parte sono stati stanziati 400mila euro (con deliberazione del consiglio comunale) per erogare un contributo mirato, per gli inquilini che decidono di sostituire frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, lampade, caldaie, piani cottura e simili, con apparecchi che garantiscano un risparmio d'energia. Dall'altra parte è stato aperto un bando per le aziende per siglare convenzioni riservate agli inquilini. Ci sono già due risposte al bando: Leroy Merlin e Conforama garantiranno sconti presso i punti vendita e i negozi online.

Il contributo consisterà nella metà del costo totale sostenuto per la sostituzione, da 500 euro a massimo 1.200 euro. La cifra potrà però salire a 1.800 euro per gli over 65 che rinuncino al gas o per le fasce di protezione mentre cambiano l'alloggio. Per ottenere il contributo si dovrà presentare la fattura con le spese sostenute nei 90 giorni precedenti e successivi alla data di pubblicazione del bando. Il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente del destinatario, secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Per ottenere lo sconto con Leroy Merlin e Conforama, invece, gli inquilini riceveranno in bolletta un codice da attivare per utilizzarlo autonomamente presso i punti vendita e i negozi online delle due aziende. "Questo progetto è un passo importante per aiutare le persone che abitano nelle case popolari milanesi con risorse concrete", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla casa: "Permetteremo infatti a molti inquilini di sostituire arredi ed elettrodomestici vetusti con nuove apparecchiature più sostenibili ecologicamente e che abbatteranno i consumi con un risparmio importante per le famiglie". Per Corrado Bina, direttore divisione casa di MM, "gli inquilini possono ottenere benefici diretti in misura significativa, con conseguenze positive sulle bollette energetiche delle famiglie".

"Attraverso iniziative come questa possiamo dare una mano a combattere la povertà energetica, aumentando la consapevolezza sui consumi e sostenendo persone e famiglie più vulnerabili. Ci auguriamo che questa modalità possa essere replicata presto anche in altre città", il commento di Marco Lucarno, business developer di Leroy Merlin. "In un momento così complesso, possiamo dare il nostro sostegno a tutte le famiglie che vivono una situazione economica molto difficile", conclude Eric Joselzon, ceo di Conforama Italia.