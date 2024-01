Il nuovo elettrodotto alle porte di Milano che toglierà i cavi dell'alta tensione

Posare nuove linee ad alta tensione interrate ed eliminare i tralicci. È quello che succederà tra Turbigo e Castano Primo, dove verrà realizzato un nuovo eletrodotto sotto la strada. L'opera è stata autorizzata con un decreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’intervento, per cui la società ha previsto un investimento di 8 milioni di euro, consiste nella realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato lungo 4,5 km che collegherà la stazione elettrica di Terna Turbigo alla cabina primaria di Castano Primo, di proprietà di un distributore locale. "Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre il rischio di disalimentazione delle utenze locali e i danni all’infrastruttura dovuti all’intensificazione degli eventi meteorologici degli ultimi decenni, come la forte ventosità che caratterizza l’area", si legge in una nota di Terna.

Nelle prossime settimane Terna avvierà la progettazione esecutiva della linea elettrica e le attività propedeutiche all’inizio dei cantieri previsto entro il 2024. La realizzazione del collegamento richiederà circa un anno di lavori. Una volta completata e collaudata sarà possibile, inoltre, demolire oltre 3 km di linee aeree esistenti che attraversano i tre comuni coinvolti. Saranno 11 i tralicci rimossi e 6 gli ettari di terreno liberato.