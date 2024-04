Elezioni in Statale: niente maggioranza assoluta, ma Marina Brambilla è la preferita

La Statale è pronta ad accogliere il nuovo rettore. Il mandato di Elio Franzini volge al termine e nell'ateneo sono iniziate le votazioni per eleggere il nuovo rappresentante dell'Università milanese. Si è conclusa nel pomeriggio di giovedì 4 aprile la prima tornata elettorale. Nessuno dei tre candidati, Marina Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari, ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Su 4.851 persone hanno votato in 3.856 con un'affluenza del 79%. Ad avere ricevuto il numero più alto di preferenze è stata la professoressa Brambilla che ha ottenuto 1.379,75 voti, segue Gatta con 753,25 e Solari con 544,75. Circa 64 le schede bianche.

Ma come era composto il corpo elettorale? Tra docenti, ricercatori e dottorandi il diritto di voto era in mano a 2.555 persone, di queste si sono effettivamente recate alle urne in 2.184 con un affluenza di quasi l'85,5%. Brambilla ha ottenuto la maggioranza dei voti, 1.065, mentre Gatta ne ha raccolti 630 e Solari 440.



Al voto anche il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per un totale di 1.979 dipendenti della Statale dei quali hanno deciso di esprimere la propria preferenza in 1.485 raggiungendo un'affluenza del 75%. Il personale dell'ateneo, con voto ponderato, ha prediletto la professoressa Marina Brambilla con 176 preferenze, 93 a Gatta e 88 a Solari. Infine, l'ultimo gruppo avente diritto di voto è quello dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi: 317 elettori, solo 187 voti per un'affluenza che non raggiunge il 60%. Ancora una volta Marina Brambilla ottiene il maggior numero di schede con un ampio stacco rispetto ai colleghi: 138 preferenze contro le 30 di Gatta e le 16 di Solari.

Il secondo turno di voto è atteso per il 10 e l'11 di aprile. Verrà eletto il candidato che prenderà la maggioranza +1 dei votanti.