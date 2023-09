Milano è stata invasa da jet privati ed elicotteri per il Gran premio

Uno sciame di elicotteri e uno stormo di jet privati hanno attraversato i cieli di Milano nei giorni del Gran Premio di Formula 1 di domenica 3 settembre. Letteralmente. I numeri - resi noti da Sea Prime - sono imponenti: 750 movimenti di business aviation in quattro giorni: tra l'1 e il 4 settembre.

Non è tutto, nel solo giorno del gran premio vinto da Verstappen sono state effettuate 134 "rotazioni degli elicotteri" dalle piste degli aeroporti di Milano e il circuito nel parco di Monza. Tradotto? 134 voli privati dal piazzale aeromobili alla pista. Sempre nella giornata del 3 settembre è stato registrato il picco di arrivo di jet privati: 300 in un solo giorno. Dall’aeroporto di Linate sono decollati anche l’aereo della Presidenza della Repubblica Italiana e le Frecce Tricolori, per la tradizionale esibizione prima della partenza del Gran Premio.

I numeri sono stati presentati con grande enfasi da Sea Prime, operatore di aeroporti di business aviation in Italia e tra i primi in Europa. "Gli importanti risultati raggiunti anche durante l’edizione di quest’anno del Gran Premio d’Italia confermano il fondamentale ruolo di Milano Prime come efficiente ed esclusiva porta d'accesso ai più importanti eventi che coinvolgono il territorio milanese", si legge in una nota.

Negli stessi giorni Trenord, stando ai numeri riportati in una nota, ha schierato 40 treni straordinari fra Milano e le stazioni di Monza e Biassono Lesmo. I biglietti staccati sono stati circa 25mila.