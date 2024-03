Dibattiti universitari Palestina-Israele "rischiosi", il rettore Franzini: "Momento carico di tensione"

"È un momento carico di tensione, speriamo di risolverlo". Lo ha detto il rettore dell'università Statale di Milano Elio Franzini arrivando nella sede della Crui, la Conferenza dei rettori italiani. Il rettore è intervenuto nel dibattito sulle contestazioni avvenute nelle ultime settimane fuori dalle aule degli atenei dove si tengono incontri sulla situazione Palestina-Israele. Il rischio è che si inneschino proteste pro Palestina e contro lo stato ebraico.

"Sentiamo quello che dirà il ministro - prosegue Franzini -. A Milano si è discusso in Senato accademico dei bandi con Israele, ma abbiamo già deciso tre mesi fa".

L'ipotesi degli ultimi giorni è quella di adottare delle misure di sicurezza più stringenti sugli ingressi nelle aule dove si tengono questi dibattiti considerati 'a rischio'. Ma Elio Franzini non sarebbe d'accordo: "In un'università come la mia non si può pensare di limitare gli accessi. Abbiamo più di 40 sedi, è tecnicamente impossibile", ha detto il rettore della Statale.