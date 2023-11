Elodie 'inseguita' dai fan a Milano: poi al semaforo cantano insieme dalle auto. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ovazione ricevuta durante l'esibizione a X Factor sul palco dell'Allianz cloud di Milano non è stata l'unica della serata per Elodie. Giovedì sera, infatti, dopo aver cantato per il programma di Sky, l'artista romana è stata omaggiata anche per strada da due fan che l'hanno inseguita e, fermi davanti al semaforo, hanno iniziato a cantare il brano Due.

Sorpresa Elodie che, davanti alla scena, ha iniziato a intonare il suo pezzo insieme a loro. La scena è stata poi condivisa da lei stessa sul suo profilo social. Le immagini