Elodie e lo show a sorpresa nella fontana di piazza San Babila

Elodie infiamma piazza San Babila con uno show inedito per il lancio del suo nuovo singolo "Black Nirvana". L'artista romana si è esibita in centro città con un cast di professioniste ballando sulle note del nuovo pezzo tra gli schizzi d'acqua della fontana di San Babila. L'esibizione ha richiamato le scene presenti nel videoclip dell'artista diretto da Attilio Cusani.

Capelli rosa, abito minimal nude, Elodie lancia così non solo il nuovo brano, ma anche il prossimo show a San Siro, il primo in uno stadio. L'8 giugno 2025 l'artista si esibirà al Meazza, per poi passare al Maradona di Napoli.

I biglietti saranno in vendita online a partire dal 3 giugno alle ore 14. Nei punti di vendita fisici dall'8 giugno alle 11. Il tour è organizzato da Vivo Concerti.